Памятник Полу Маккартни установили в ресторане

Статуя бывшего участника легендарной британской группы The Beatles Пола Маккартни была открыта 13 января в Сантьяго-де-Куба - втором по величине городе карибской страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, памятник в натуральную величину установлен в ресторане "Эль-Морро", находящемся неподалеку от одноименной старинной крепости, защищавшей вход в бухту города. Маккартни "разместили" в этом ресторане не случайно: 14 января 2000 года он обедал там с двумя своими старшими детьми.

Автором изваяния, выполненного из камня с имитацией бронзы, является кубинский скульптор Мариано Фромета. Он "усадил" Маккартни за тот же столик с видом на Карибское море, где ровно 18 лет назад сидел музыкант. Стол сервирован той же посудой, которую использовал участник The Beatles.

По воспоминаниям официантов, Маккартни с детьми заказали омлет с зеленью, а также местное пиво, коктейли и шоколадное мороженое. "Очень вкусно, я вернусь", - уходя, написал на салфетке легендарный гитарист. Сотрудники ресторана надеются, что когда-нибудь он выполнит свое обещание.

Будучи в Сантьяго-де-Куба, Маккартни прогулялся по крепости Кастильо-дель-Морро, а также посетил музей традиционной кубинской музыки. По словам очевидцев, он приобрел несколько дисков, в том числе альбом обладателя премии Grammy Элиадеса Очоа.

Статуя Маккартни - не единственный памятник "битлам" на Кубе. На лавочке в одном из парков гаванского района Ведадо сидит, одетый в джинсы и рубашку, бронзовый Джон Леннон. Автором изваяния является кубинский скульптор Хосе Вилья Соберон. Памятник был открыт лидером Кубинской революции Фиделем Кастро 8 декабря 2000 года, в день 20-летия со дня убийства Леннона на Манхэттене.

В первые десятилетия после революции 1959 года творчество "ливерпульской четверки" считалось на Кубе чем- то вроде "идеологической диверсии" и не пользовалось одобрением со стороны властей. Впрочем, со временем отношение к западной рок-музыке в островном государстве заметно смягчилось.

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