Полицейский напал на логотип «Макдоналдса» за отказ готовить 30 бургеров
В городе Сузерлин, штат Орегон, 37-летний полицейский напал на логотип ресторана "Макдоналдс" - гигантскую букву "М" - за отказ приготовить ему 30 бургеров. Об этом сообщает портал WISHtv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Джедедайя Эзекиль Фултон ( Jedediah Ezekiel Fulton) заказал в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" 30 двойных чизбургеров. Когда сотрудники отказались выполнять его заказ, он расстроился и разорвал рекламный баннер, а затем попытался разрушить логотип ресторана.
Полицейский схватил продавца за прилавком за рубашку, после чего один из клиентов направил на хулигана пистолет.
Фултону предъявили обвинения в хулиганстве, преступном посягательстве, а также в вандализме.
В ноябре сообщалось об американце, устроившем в "Макдоналдсе" пьяный дебош из-за того, что ему не продали 200 наггетсов на завтрак. Мужчина отрицает все обвинения, утверждая, что он веган, и поэтому не мог заказать блюдо из курицы.
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