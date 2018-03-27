Sharp представила смартфон-двойник iPhone X - ВИДЕО

Гаджет Aquos S3 получил характерный "вырез" вверху экрана. Производитель позиционирует устройство, как самый компактный смартфон с 6-дюймовым дисплеем, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Компания представила двойника iPhone X - смартфон Aquos S3, который позиционируется производителем, как самый компактный гаджет с шестидюймовым дисплеем. Об этом пишет GSMArena.

Разрешение экрана смартфона составляет 2160×1080 точек. Вверху расположен "вырез", куда встроены сенсоры.

Новинка оснащена двойной камерой с разрешением 12+13 Мп и 16-мегапиксельной селфи-камерой.

В основу устройства положен процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В качестве ОС установлена Android 8.0 с фирменной оболочкой Smile UX.

Стоимость новинки составляет около 330 евро.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

