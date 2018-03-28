Авиакомпания заставила участницу паралимпиады доказывать инвалидность
Работники авиакомпании easyJet отказались помогать бывшей участнице паралимпиады подняться на борт самолета. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Причиной отказа стало то, что экс-спортсменка "выглядит абсолютно нормальной". Страдающей церебральным параличом 43-летней Софии Уорнер пришлось публично демонстрировать проблемы с подвижностью ног и левой руки.
Уорнер провела в слезах весь полет, и по прилету рассказала о произошедшем в Twitter.
Представители easyJet уже связались с Софией, извинились и пообещали разобраться в ситуации.
До паралимпиады в Лондоне София работала на руководящей позиции в маркетинге, но оставила ее ради подготовки к играм. Ей удалось пробиться в финал на дистанциях 100 и 200 метров по легкой атлетике, но медалей она не завоевала. Сейчас экс-спортсменка работает обозревателем паралимпийских видов спорта на британском телевидении.
Это не первый скандал с участием компании easyJet за последнее время. Ранее командир воздушного судна, выполнявшего рейс Париж - Мадрид, снял видео, в котором второй пилот танцует вместе с совенком из приложения Snapchat, и выложил его в интернет. Самолет в этот момент находился в режиме круиз-контроля на высоте девять тысяч метров. Тот факт, что оба пилота в момент съемки видео не были сконцентрированы на управлении самолетом возмутил пользователей. Оба летчика были отстранены от полетов.
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