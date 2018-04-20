Американская актриса Натали Портман сорвала церемонию вручения премии Genesis, которую называют "еврейским Нобелем". Об этом сообщается на сайте награды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Портман отменила поездку в Иерусалим. "Недавние события в Израиле очень расстроили ее, и ей будет некомфортно участвовать в каких-либо публичных мероприятиях в Израиле", - заявили представители актрисы. Они добавили, что Портман "не сможет с чистой совестью принять участие в церемонии".

Натали Портман была объявлена лауреатом Genesis в ноябре. Она обещала направить полученное вознаграждение в размере миллиона евро на благотворительность.

Администрация премии принесла извинения за то, что церемония не состоится. Руководство также заявило, что уважает право Портман не соглашаться с политикой властей Израиля.

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