Натали Портман сорвала церемонию вручения премии Genesis
Американская актриса Натали Портман сорвала церемонию вручения премии Genesis, которую называют "еврейским Нобелем". Об этом сообщается на сайте награды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Портман отменила поездку в Иерусалим. "Недавние события в Израиле очень расстроили ее, и ей будет некомфортно участвовать в каких-либо публичных мероприятиях в Израиле", - заявили представители актрисы. Они добавили, что Портман "не сможет с чистой совестью принять участие в церемонии".
Натали Портман была объявлена лауреатом Genesis в ноябре. Она обещала направить полученное вознаграждение в размере миллиона евро на благотворительность.
Администрация премии принесла извинения за то, что церемония не состоится. Руководство также заявило, что уважает право Портман не соглашаться с политикой властей Израиля.
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