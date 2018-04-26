Кадры спасения захлебнувшегося в бассейне аквапарка ребенка - ВИДЕО

26 апреля 2018 11:33

В Южной Каролине в аквапарке при гостинице ребенок ушел ко дну в одном из бассейнов. На помощь ему бросились полицейские, которые вернули мальчика к жизни, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мальчик застрял в отверстии всасывающей трубы, с которой он и его друг сняли решетку, желая развлечься.

Благодаря массажу сердца и искусственному дыханию его удалось спасти.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Кадры спасения захлебнувшегося в бассейне аквапарка ребенка

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az