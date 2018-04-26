Кадры спасения захлебнувшегося в бассейне аквапарка ребенка - ВИДЕО

В Южной Каролине в аквапарке при гостинице ребенок ушел ко дну в одном из бассейнов. На помощь ему бросились полицейские, которые вернули мальчика к жизни, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мальчик застрял в отверстии всасывающей трубы, с которой он и его друг сняли решетку, желая развлечься.

Благодаря массажу сердца и искусственному дыханию его удалось спасти.

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