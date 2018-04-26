Кадры спасения захлебнувшегося в бассейне аквапарка ребенка - ВИДЕО
26 апреля 2018 11:33 169
В Южной Каролине в аквапарке при гостинице ребенок ушел ко дну в одном из бассейнов. На помощь ему бросились полицейские, которые вернули мальчика к жизни, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мальчик застрял в отверстии всасывающей трубы, с которой он и его друг сняли решетку, желая развлечься.
Благодаря массажу сердца и искусственному дыханию его удалось спасти.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
12:00 151
В США упал самолет, есть погибшие
-
25 Апр. 15:58 11 243
-
25 Апр. 12:50 9 120
-
25 Апр. 21:15 5 366
-
00:01 5 254
-
25 Апр. 20:50 4 348