На следующей неделе, 15 марта, Toyota начнет "живые" продажи нового Prius в Японии в исполнении "подзаряжаемый гибрид" (PHEV). Прием заказов на эту версию уже открыт, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Напомним, новый Toyota Prius дебютировал в ноябре прошлого года и с января нынешнего продавалась только в версии с "подключаемой" гибридной силовой установкой (HEV). В пятом поколении модель перешла на модернизированную платформу ТNGA с пониженным центром тяжести и изменилась в дизайне, который стал более выразительным и футуристичным.

Характеристики "подзаряжаемого" Prius PHEV уже известны. Его силовая установка, состоящая из 2,0-литрового бензинового ДВС, электромотора, вариатора eCVT и литий-ионной батареи емкостью 13,6 кВт*ч, суммарно выдает 223 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Запас хода этой версии при езде от аккумулятора варьируется от 87 до 105 км в зависимости от размера колес (17-е или 19-е), а средний расход топлива в стандартном режиме составляет 3,3-3,8 л/100 км.