Haval раскрыла внешность брутального внедорожника на базе пикапа King Kong

Haval раскрыла внешность брутального внедорожника на базе 5-метрового пикапа. Компания Haval показала первую фотографию нового большого внедорожника. По слухам, он будет построен на шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, а значит, длина машины заметно превысит пять метров. В гамму двигателей новинки войдут четырёхцилиндровые моторы на бензине и дизеле. Коробки - шестиступенчатая "механика" либо автомат. В продажу внедорожник поступит до конца этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, модель Haval P04 - первый полноразмерный внедорожник китайской марки. Его длина, если верить слухам, что в основе лежит шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, превысит пять метров. По неофициальной информации, продавать новинку будут под именем H5. В гамму двигателей войдут бензиновая и дизельная "четверки", обе объемом два литра.

Слухи о тесной связи с Great Wall King Kong Poer подкрепляет внешность P04. У машин одинаковое оформление передней части кузова, выштамповки на боковинах и зеркала. Салон тоже идентичен, хотя у внедорожника немного иначе оформлена центральная консоль и заменен рычаг коробка передач. Пикапу доступны шестиступенчатая "механика" и автомат, и у P04, вероятно, будет так же.

Станет ли вездеход новым H5, а, может, H9 или вообще самостоятельной моделью, узнаем совсем скоро. По данным китайских СМИ, на рынок P04 выйдет до конца 2023 года.