Представлен новый электрический кроссовер Kia EV9

Компания KIA представила новый трехрядный электрический кроссовер KIA EV9 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Вслед за дизайном Kia раскрыла полную информацию о Kia EV9, своем первом электрическом кроссовере с трехрядным салоном. Автомобиль построен на глобальной модульной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP) c 800-вольтовой архитектурой и может проезжать на одной зарядке более 541 километров.

Как сообщили в пресс-службе корейского бренда, Kia EV9 будет предлагаться в нескольких конфигурациях с задним и полным приводом. В "базе" это будет заднеприводный кроссовер с аккумулятором емкостью 76,1 кВт*ч, а "дальнобойная" заднеприводная и полноприводная конфигурации получат батарею на 99,8 кВт*ч. Запас хода заднеприводной версии с батареей увеличенной емкости и 19-дюймовыми колесами составит более 541 километра по циклу WLTP.