Представлен новый электрический кроссовер Kia EV9
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Компания KIA представила новый трехрядный электрический кроссовер KIA EV9 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Вслед за дизайном Kia раскрыла полную информацию о Kia EV9, своем первом электрическом кроссовере с трехрядным салоном. Автомобиль построен на глобальной модульной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP) c 800-вольтовой архитектурой и может проезжать на одной зарядке более 541 километров.

Как сообщили в пресс-службе корейского бренда, Kia EV9 будет предлагаться в нескольких конфигурациях с задним и полным приводом. В "базе" это будет заднеприводный кроссовер с аккумулятором емкостью 76,1 кВт*ч, а "дальнобойная" заднеприводная и полноприводная конфигурации получат батарею на 99,8 кВт*ч. Запас хода заднеприводной версии с батареей увеличенной емкости и 19-дюймовыми колесами составит более 541 километра по циклу WLTP.

Kia EV9

Kia EV9

Kia EV9

Kia EV9

Kia EV9