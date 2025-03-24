Электрокроссовер Smart #5 удивил ценой в Европе

Smart #5 дебютировал в Европе и оказался заметно дороже, чем в Китае. Самый большой кроссовер марки Smart представили летом прошлого года в Китае, а продажи на местном рынке стартовали осенью. Теперь среднеразмерный электрический вседорожник готовится к премьере в Европе. Как оказалось, европейцам та же модель обойдется дороже: цена стартует с 45 900 евро против 245 000 юаней в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самый крупный кроссовер возрожденной марки Smart построен на платформе Geely SEA, которую он делит с Zeekr 7X. От бампера до бампера у Smart насчитывается 4,7 метра при 2,9-метровой колесной базе. В багажнике умещается до 1530 литров груза, спереди есть еще один на 72 литра. Более 30 отсеков для хранения мелочей разбросаны по салону, в котором установлена панель с двумя 13-дюймовыми экранами и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью.

Есть проекционный дисплей диагональю 25,6 дюйма, подсветка с 256 цветами на выбор, подогрев задних сидений, панорамная крыша, до 20 динамиков аудиосистемы и многое другое. В списке электронных помощников - smart Pilot Assist и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.

В "базе" Smart #5 оснащается литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) емкостью 76 киловатт-часов. Начиная с версии Pro+, все модели оснащены литий-никелево-марганцево-кобальтовым аккумулятором (NCM) на 100 киловатт-часов, обеспечивающим запас хода до 590 километров, и 800-вольтовой архитектурой - у начального Smart #5 Pro она 400-вольтовая.

У следующей версии Pulse вседорожник оборудован двумя моторами и полным приводом, а стоящий на вершине гаммы Summit Edition предлагают в уникальной расцветке с электрическим сцепным устройством, а также багажником на крыше и боковой лестницей. Кроссовер в вариантах Pulse и Summit Edition тратит на разгон до "сотни" 4,9 секунды.