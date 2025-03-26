Представлен родстер Aston Martin Vanquish Volante

Суперкар Aston Martin Vanquish Volante стал самым быстрым в классе. Родстер оказался всего на 95 килограммов тяжелее купе, при этом практически не уступает ему по динамике и акустическому комфорту. Двигатель здесь такой же, как у обычного Vanquish - флагманский V12, развивающий 835 лошадиных сил и обеспечивающий разгон до ста за 3,4 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Представленный в прошлом году Aston Martin Vanquish получил открытую версию Volante. Премьеру приурочили к 60-летию культового имени, которое отсчитывает свою историю от малоизвестного Short Chassis Volante 1965 года. Силовой агрегат новинка делит с обычным купе, а потому британцы заявляют, что это самый мощный и быстрый родстер с переднемоторной компоновкой.

Отдача битурбомотора V12 5.2 составляет 835 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Первую "сотню" двухдверка набирает за 3,4 секунды, максимальная скорость - 344 километра в час. Показатели исходного купе: 3,3 секунды и 345 километров в час соответственно. Крыша Vanquish Volante оснащена K-образным механизмом и сделана из звукоизолирующей ткани. Она раскладывается за 14 и складывается за 16 секунд на скоростях до 50 километров в час.

Как и купе, родстер оснащен фарами Matrix LED, адаптивными амортизаторами Bilstein DTX, электронноуправляемым дифференциалом и углерод-керамическими тормозами. Коробка передач - восьмидиапазонный автомат ZF, который для лучшей развесовки установлен перед задней осью. От обычного Vanquish версии Volante также досталась продвинутая система стабилизации с отдельными режимами для трека и дождя.

В качестве опции предложен набор багажа, углепластиковые кресла Performance Seat и титановая выпускная система, которая легче стандартной на 10,5 килограмма. Разумеется, покупателям будут доступны различные варианты внешнего и внутреннего декора, в том числе от придворного ателье Q by Aston Martin. Поставки Vanquish Volante запланированы на третий квартал, причем выпускают модель в небольших количествах: вместе с купе не больше 1000 штук в год.