https://news.day.az/azerinews/1849649.html Messi ilə belə vidalaşdılar - VİDEO İdman geyimləri istehsalçısı "Adidas" Argentina millisinin kapitanı Lionel Messiyə həsr olunmuş xüsusi videoçarx yayımlayıb. Milli.Az xəbər verir ki, "Gracias, Leo" ("Təşəkkürlər, Leo") adlı videoda Messinin 2006-cı ildən 2026-cı ilə qədər qatıldığı dünya çempionatlarında geyindiyi altı fərqli buts modeli nümayiş etdirilib.
Messi ilə belə vidalaşdılar - VİDEO
İdman geyimləri istehsalçısı "Adidas" Argentina millisinin kapitanı Lionel Messiyə həsr olunmuş xüsusi videoçarx yayımlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, "Gracias, Leo" ("Təşəkkürlər, Leo") adlı videoda Messinin 2006-cı ildən 2026-cı ilə qədər qatıldığı dünya çempionatlarında geyindiyi altı fərqli buts modeli nümayiş etdirilib.
Videonun sonunda isə "Gracias, Leo"sözləri yazılıb.
Qeyd edək ki, Argentina millisi dünya çempionatının finalında İspaniyaya 0:1 hesabı ilə məğlub olub.
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