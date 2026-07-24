https://news.day.az/azerinews/1849902.html Şamaxıda zəlzələ olub Pirqulu stansiyasından 15 km şimalda Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a MEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. 3.1 maqnitudalı zəlzələ yerin 3 km dərinliyində baş verib. Zəlzələ hiss olunmayıb.
Şamaxıda zəlzələ olub
Pirqulu stansiyasından 15 km şimalda Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a MEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
3.1 maqnitudalı zəlzələ yerin 3 km dərinliyində baş verib.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре