https://news.day.az/azerinews/1850644.html Dini inanclı insanlarla bağlı paylaşım edən şəxs saxlanılıb Dini inanclı şəxslərlə bağlı paylaşım edən şəxs saxlanılıb Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, sosial şəbəkələrdə dini inanclı şəxslərlə bağlı qanunvericiliyə zidd paylaşımlar edən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. 1979-cu il təvəllüdlü şəxs barəsində prosessual tədbirlər davam etdirilir.
Dini inanclı insanlarla bağlı paylaşım edən şəxs saxlanılıb
Dini inanclı şəxslərlə bağlı paylaşım edən şəxs saxlanılıb
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, sosial şəbəkələrdə dini inanclı şəxslərlə bağlı qanunvericiliyə zidd paylaşımlar edən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
1979-cu il təvəllüdlü şəxs barəsində prosessual tədbirlər davam etdirilir.
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