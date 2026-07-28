https://news.day.az/azerinews/1850651.html Türkiyədən gətirilən “Bilgam” məhsulu məhv edildi Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunun tələblərə uyğun olmadığı müəyyən edilib.

Türkiyədən gətirilən “Bilgam” məhsulu məhv edildi

Azərbaycanca, 28 июля 2026 13:18 (UTC +04:00) 306
Türkiyədən gətirilən “Bilgam” məhsulu məhv edildi

Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunun tələblərə uyğun olmadığı müəyyən edilib.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) verilən məlumata görə, "Cosmoactive İlaç Anonim Şirketi" tərəfindən istehsal olunan "Bilgam" TABLET N 30 məhsulunun (02.03.2026-cı il istehsal tarixli, 02.03.2029-cu il son istifadə müddətli, 26001 partiya nömrəli) bir partiyası məhv edilib.

Bildirilib ki, məhsulun üzərindəki etiket məlumatlarında Vitamin B12 göstəricisinin müəyyən miqdarda olduğu qeyd edilsə də, laborator müayinələr zamanı həmin göstərici aşkarlanmayıb.

Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb və məhsul partiyası AQTA əməkdaşlarının iştirakı ilə utilizasiya edilib.

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