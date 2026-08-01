Azərbaycan valyuta bazarının həftəlik icmalı
Bu həftə Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməz qalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, həftənin yekununda orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
20 iyul
|
1.7000
|
27 iyul
|
1.7000
|
21 iyul
|
1.7000
|
28 iyul
|
1.7000
|
22 iyul
|
1.7000
|
29 iyul
|
1.7000
|
23 iyul
|
1.7000
|
30 iyul
|
1.7000
|
24 iyul
|
1.7000
|
31 iyul
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
Həftə ərzində Azərbaycanın milli valyutasının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0179 manat artıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.00168 manat artaraq 1 avro üçün 1.9425 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
20 iyul
|
1.9456
|
27 iyul
|
1.9385
|
21 iyul
|
1.9410
|
28 iyul
|
1.9327
|
22 iyul
|
1.9394
|
29 iyul
|
1.9383
|
23 iyul
|
1.9436
|
30 iyul
|
1.9466
|
24 iyul
|
1.9345
|
31 iyul
|
1.9564
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.94082
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.9425
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0499 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.01176 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.15898 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
20 iyul
|
2.1745
|
27 iyul
|
2.1834
|
21 iyul
|
2.1685
|
28 iyul
|
2.1806
|
22 iyul
|
2.1670
|
29 iyul
|
2.1668
|
23 iyul
|
2.1726
|
30 iyul
|
2.1306
|
24 iyul
|
2.1711
|
31 iyul
|
2.1335
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.17074
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.15898
Bu həftə manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0001 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.0001 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.03588 manata bərabər olub.
Azərbaycan manatının Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
20 iyul
|
0.0360
|
27 iyul
|
0.0359
|
21 iyul
|
0.0360
|
28 iyul
|
0.0359
|
22 iyul
|
0.0360
|
29 iyul
|
0.0359
|
23 iyul
|
0.0360
|
30 iyul
|
0.0359
|
24 iyul
|
0.0359
|
31 iyul
|
0.0358
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.03598
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.03588
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