https://news.day.az/azerinews/1867893.html Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib - FOTO - VİDEO Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən obyektdə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.

Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib - FOTO - VİDEO

Azərbaycanca, 18 октября 2026 12:37 (UTC +04:00) 271
Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən obyektdə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 100kv.m. olan anbarda baş vermiş yanğın genişlənərək bitişik yerləşən digər anbarlara yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində anbarın yanar konstruksiyaları 40kv.m. sahədə yanıb.

Xəsarət alan olmayıb.

Digər anbarlar yanğından mühafizə olunub.

  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
  • Lökbatan qəsəbəsində obyektdə yanğın baş verib
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#FHN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 17:24 (UTC+04), Экономика 64
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 17:18 (UTC+04), В мире 219
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 17:08 (UTC+04), Спорт 260
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 17:06 (UTC+04), Общество 234
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 259
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 17:01 (UTC+04), Экономика 347
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 1 907
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 16:33 (UTC+04), Общество 375
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 16:22 (UTC+04), Экономика 370
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Экономика 375
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 16:12 (UTC+04), Экономика 393
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 16:01 (UTC+04), Общество 405
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 15:59 (UTC+04), Экономика 477
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 15:55 (UTC+04), Политика 5 910
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 15:43 (UTC+04), Экономика 419
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 15:39 (UTC+04), Политика 667
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 15:37 (UTC+04), Общество 493
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 15:29 (UTC+04), Культура 407
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 15:13 (UTC+04), Спорт 695
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 504
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 15:00 (UTC+04), Общество 768
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 14:57 (UTC+04), В мире 548
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 14:53 (UTC+04), Экономика 517
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 14:49 (UTC+04), Культура 444
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 14:47 (UTC+04), Общество 485
Хорошая новость для пользователей метро 14:45 (UTC+04), Общество 716
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 14:43 (UTC+04), Спорт 452
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 14:37 (UTC+04), Экономика 536
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 576
Назван максимальный срок службы iPhone 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 498
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 14:22 (UTC+04), Политика 936
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 564
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 14:18 (UTC+04), Политика 7 727
Иран заявил о готовности к затяжной войне 14:12 (UTC+04), В мире 593
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 14:06 (UTC+04), Общество 574
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 474
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 13:57 (UTC+04), Общество 471
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 599
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 13:46 (UTC+04), Экономика 607
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 13:35 (UTC+04), Экономика 858
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 13:22 (UTC+04), Общество 555
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 13:13 (UTC+04), Экономика 606
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 13:07 (UTC+04), Политика 727
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 13:00 (UTC+04), Спорт 981
Назван объем исламских финансов в мире 12:46 (UTC+04), Экономика 642
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 654
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 582
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 1 310
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 568
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 801
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 1 032
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 1 229
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 1 917
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 5 823
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 1 227
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 507
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 634
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 591
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 552
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 606
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 636
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 532
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 679
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 1 304
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 540
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 633
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 6 911
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 699
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 617
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 5 817
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 499
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 712
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 1 356
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 5 838
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 681
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 1 549
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 707
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 681
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 598
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 10:27 (UTC+04), Экономика 1 114
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 1 317
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 764
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 704
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 708
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 4 462
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 761
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 587
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 8 059
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 555
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 1 342
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 1 582
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 520
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 519
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 1 652
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 1 666
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 764
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 789
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 792
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 1 803
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 876
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 303
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 851
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 714
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 2 860
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 093
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 982
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 1 117
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 1 020
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 682
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 193
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 977
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 315
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 803
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 269
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 309
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 710
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 2 720
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 307
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 555
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 479
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 186
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 215
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 393
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 793
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 335
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 7 373
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 799
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 316
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 2 761
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 821
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 427
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 794
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 254
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 791
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 421
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 764
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 467
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 437
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 342
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 764
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 406
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 4 152
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 751
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 4 412
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 673
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 349
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 9 104
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 690
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 845
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 291
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 618
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 180
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 766
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 3 816
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 738
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 594
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 701
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 3 296
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 246
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 716
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 250
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 749
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 845
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 295
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 276
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 3 968
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 3 248
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 614
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 333
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 319
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 253
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 4 073
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 223
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 290
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 317
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 274
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 628
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 5 339
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 9 011
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 680
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 368
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 266
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 628
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 198
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 346
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 659
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 356
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 816
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 673
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 430
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 422
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 757
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 4 169
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 222
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 4 832
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 4 147
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 353
Еще новости