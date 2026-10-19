https://news.day.az/azerinews/1868015.html İsmayıllıda 3 ballıq zəlzələ İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ Zərnəva stansiyasından 3 km şərqdə olub. Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 11:35 -də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3 olub. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
İsmayıllıda 3 ballıq zəlzələ
İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ Zərnəva stansiyasından 3 km şərqdə olub.
Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 11:35 -də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3 olub.
Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
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