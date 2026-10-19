https://news.day.az/azerinews/1868167.html Yaponiya Orta Dəhlizin strateji əhəmiyyətini vurğulayıb Yaponiyanın iqtisadiyyat, ticarət və sənaye üzrə dövlət naziri Kei Takaqi Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM), yaxud Orta Dəhlizin Yaponiya üçün strateji əhəmiyyətini vurğulayıb.

Yaponiya Orta Dəhlizin strateji əhəmiyyətini vurğulayıb

Azərbaycanca, 19 октября 2026 20:19 (UTC +04:00) 360
Yaponiya Orta Dəhlizin strateji əhəmiyyətini vurğulayıb

Yaponiyanın iqtisadiyyat, ticarət və sənaye üzrə dövlət naziri Kei Takaqi Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM), yaxud Orta Dəhlizin Yaponiya üçün strateji əhəmiyyətini vurğulayıb.

Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, o bunu Yaponiyanın Mərkəzi Asiya və Qafqazla nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına həsr olunmuş Tokiodakı konfransda bildirib. Tədbirdə TBNM-in inkişafı və Tokio ilə Almatı arasında birbaşa hava əlaqəsinin yaradılması perspektivləri müzakirə olunub.

Takaqinin sözlərinə görə, Orta Dəhlizin inkişafı Yaponiyaya beynəlxalq nəqliyyat-logistika marşrutlarını şaxələndirməyə imkan verəcək. O, həmçinin marşrutun Yaponiyanın Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri ilə ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün əlavə imkanlar yaratdığını qeyd edib.

 

TBNM infrastrukturuna Yaponiya investisiyalarının cəlb edilməsinə həsr olunmuş konfransda müvafiq nazirliklərin, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (JICA), ROTOBO assosiasiyasının və Yaponiya logistika sektorunun nümayəndələri də daxil olmaqla, təxminən 100 nəfər iştirak edib.

Qazaxıstanın səfiri Yerlan Baudarbek-Kojatayev və Azərbaycanın səfiri Fərid Talıbov ölkələrinin nəqliyyat sistemlərinin inkişaf strategiyalarını təqdim ediblər. Bu strategiyalar logistika zəncirlərinin səmərəliliyinin artırılmasına və beynəlxalq nəqliyyat əməkdaşlığının genişləndirilməsinə yönəlib.

Yerlan Baudarbek-Kojatayev çıxışında oktyabrın 15-də Bakıda istismara verilmiş Transxəzər fiber-optik rabitə xəttini də qeyd edib. Yeni xətt beynəlxalq məlumat mübadiləsi imkanlarını genişləndirməyə və rəqəmsal kommunikasiyaların dayanıqlığını artırmağa xidmət edəcək.

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 253
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 3 490
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 974
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 4 923
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 674
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 675
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 653
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 503
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 623
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 729
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 657
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 604
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 613
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 594
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 492
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 644
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 585
Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО 20 октября 16:36 (UTC+04), Политика 640
Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 682
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 643
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 595
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 738
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 715
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 776
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 728
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 622
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 037
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 226
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 725
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 624
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