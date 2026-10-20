https://news.day.az/azerinews/1868299.html Paşinyan kobud səhvə görə protokol rəhbərini işdən azad etdi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla mətbuat konfransı zamanı etdiyi çıxışdakı səhvdən sonra Dövlət Protokolu Xidmətinin rəhbəri Qaqik Vanoyanı vəzifəsindən azad edib. Day.Az xəbər verir ki, işdən çıxarılma ilə bağlı qərar Ermənistan hökumətinin rəsmi saytında dərc olunub.
Paşinyan kobud səhvə görə protokol rəhbərini işdən azad etdi
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla mətbuat konfransı zamanı etdiyi çıxışdakı səhvdən sonra Dövlət Protokolu Xidmətinin rəhbəri Qaqik Vanoyanı vəzifəsindən azad edib.
Day.Az xəbər verir ki, işdən çıxarılma ilə bağlı qərar Ermənistan hökumətinin rəsmi saytında dərc olunub.
Ermənistan KİV-lərinin məlumatına görə, 2022-ci ilin dekabrından bu vəzifəni tutan protokol xidmətinin rəhbərinin işdən çıxarılmasına Paşinyanın oktyabrın 17-də İrəvanda Japarovla danışıqlardan sonra mətbuat üçün bəyanatla çıxış edərkən etdiyi səhv səbəb olub.
Həmin vaxt Paşinyan Japarova müraciət edərkən onu Qazaxıstan prezidenti adlandırıb.
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