https://news.day.az/azerinews/1868500.html Masazırda ölümlə nəticələnən qəza baş verib Abşeron rayonunun Masazır kəndində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 19-da "Duzlu göl" adlanan ərazidə baş verib. Belə ki, Vahim Vahidovun idarə etdiyi "Mercedes-Benz Viano" markalı avtomobil piyada Zaur Əzimovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Masazırda ölümlə nəticələnən qəza baş verib
Abşeron rayonunun Masazır kəndində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 19-da "Duzlu göl" adlanan ərazidə baş verib.
Belə ki, Vahim Vahidovun idarə etdiyi "Mercedes-Benz Viano" markalı avtomobil piyada Zaur Əzimovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
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