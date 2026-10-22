Süd vəzi xərçəngi riskini azaltmağın 8 yolu
Süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün sağlam həyat tərzi, düzgün qidalanma və müntəzəm fiziki aktivlik vacibdir. Mütəxəssislər sağlam çəkini qorumağı, həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensivlikli idmanla məşğul olmağı, siqaretdən uzaq durmağı və spirtli içkilərdən imtina etməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, riskin azaldılması üçün meyvə-tərəvəz, tam taxıllar və liflə zəngin qidalara üstünlük vermək, emal olunmuş məhsulların istehlakını məhdudlaşdırmaq da məsləhətdir. Ana südü ilə qidalandırma müəyyən qoruyucu təsir göstərə bilər. Hormonal kontraseptivlər və menopauza dövründə hormonal terapiya isə həkimlə məsləhətləşərək istifadə edilməlidir.
Süd vəzi xərçənginin qarşısını tamamilə almaq mümkün olmasa da, vaxtında müayinələr xəstəliyin erkən aşkarlanmasına kömək edir. Süd vəzisində yeni bərklik, forma dəyişikliyi, dəridə çökəklik və ya məmə ucundan qanlı ifrazat müşahidə edilərsə, həkimə müraciət etmək vacibdir. Müayinə tezliyi yaşa, ailə tarixçəsinə və fərdi risk faktorlarına uyğun müəyyənləşdirilməlidir.
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