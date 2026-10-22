https://news.day.az/azerinews/1868666.html D vitamini hansı qidalarda var? D vitamini sümüklərin və dişlərin möhkəmliyini qorumaq, kalsiumun mənimsənilməsini və immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləmək üçün vacibdir. Bu vitaminin əsas təbii mənbələri qızılbalıq, skumbriya, sardina, alabalıq, yumurta sarısı və ultrabənövşəyi şüaya məruz qalmış göbələklərdir.

D vitamini hansı qidalarda var?

Azərbaycanca, 22 октября 2026 02:15 (UTC +04:00) 123
D vitamini hansı qidalarda var?

D vitamini sümüklərin və dişlərin möhkəmliyini qorumaq, kalsiumun mənimsənilməsini və immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləmək üçün vacibdir. Bu vitaminin əsas təbii mənbələri qızılbalıq, skumbriya, sardina, alabalıq, yumurta sarısı və ultrabənövşəyi şüaya məruz qalmış göbələklərdir. D vitamini ilə zənginləşdirilmiş süd və bitki mənşəli içkilər də gündəlik ehtiyacın ödənilməsinə kömək edə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, alma, banan, portağal, kivi və digər meyvələr, eləcə də brokoli, ispanaq, yerkökü və pomidor D vitamininin əhəmiyyətli mənbələri hesab edilmir. Bəzi məhsullara istehsal zamanı D vitamini əlavə olunduğundan, onların etiketindəki məlumatları yoxlamaq tövsiyə edilir. Buna görə D vitamini çatışmazlığını yalnız meyvə və tərəvəz yeməklə aradan qaldırmaq mümkün deyil.

D vitamininə gündəlik ehtiyac yaşdan asılı olaraq dəyişir: 1-70 yaş arası insanlar üçün 600 BV, 71 yaşdan yuxarı şəxslər üçün isə 800 BV tövsiyə olunur. Bu vitamin günəş şüalarının təsiri ilə dəridə də sintez edilir. Lakin çatışmazlıq şübhəsi olduqda həkimə müraciət etmək, yüksək dozalı D vitamini preparatlarını isə tibbi məsləhət olmadan qəbul etməmək vacibdir.

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