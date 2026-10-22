Çox yaşamaq istəyirsiniz? – İt saxlayın
İt saxlamaq gündəlik fiziki aktivliyi artırmaq, stressi azaltmaq və sosial əlaqələri genişləndirmək baxımından faydalı ola bilər. Gündəlik gəzintilər və açıq havada vaxt keçirmək ürək-damar xəstəlikləri və vaxtından əvvəl ölüm riskinin azalması ilə əlaqələndirilir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, itlə oynamaq və onu sığallamaq rahatlamağa, tənhalıq hissini azaltmağa kömək edə bilər. Heyvana qulluq etmək həmçinin diqqət, yaddaş və planlaşdırma bacarıqlarının fəal istifadəsini tələb edir.
Bəzi araşdırmalarda it saxlayan insanlarda demensiya riskinin daha aşağı olduğu müşahidə edilsə də, bu əlaqə it saxlamağın xəstəliyin qarşısını aldığını sübut etmir. İt saxlamaq uzunömürlülüyə zəmanət verməsə də, daha aktiv və sağlam həyat tərzinə töhfə verə bilər.
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