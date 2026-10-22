https://news.day.az/azerinews/1868763.html Gələn ay 5 gün tətil olacaq - Tarixlər açıqlandı Noyabrın 16-dan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 2026/2027-ci tədris ili üzrə payız tətili başlayacaq. Day.Az xəbər verir ki, payız tətili noyabrın 16-dan 20-dək davam edəcək. Qeyd edək ki, noyabrın 21-i və 22-si şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir. Beləliklə, şagirdlər üçün ilk dərs günü noyabrın 23-ü olacaq./metbuat.az
Gələn ay 5 gün tətil olacaq - Tarixlər açıqlandı
Noyabrın 16-dan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 2026/2027-ci tədris ili üzrə payız tətili başlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, payız tətili noyabrın 16-dan 20-dək davam edəcək.
Qeyd edək ki, noyabrın 21-i və 22-si şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir.
Beləliklə, şagirdlər üçün ilk dərs günü noyabrın 23-ü olacaq./metbuat.az
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