https://news.day.az/azerinews/1868770.html Azərbaycanın xarici mövqeyi 2026-cı ildə daha sürətli templərlə yaxşılaşacaq - BVF Azərbaycanın xarici mövqeyi 2026-cı ildə daha sürətli templərlə yaxşılaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) cümə günü dərc olunmuş Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya üzrə oktyabr ayı Regional İqtisadi İcmalında bildirilir. Xəbər yenilənəcək

Azərbaycanın xarici mövqeyi 2026-cı ildə daha sürətli templərlə yaxşılaşacaq - BVF

Azərbaycanca, 22 октября 2026 10:27 (UTC +04:00) 165
Azərbaycanın xarici mövqeyi 2026-cı ildə daha sürətli templərlə yaxşılaşacaq

Azərbaycanın xarici mövqeyi 2026-cı ildə daha sürətli templərlə yaxşılaşacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) cümə günü dərc olunmuş Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya üzrə oktyabr ayı Regional İqtisadi İcmalında bildirilir.

Xəbər yenilənəcək

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