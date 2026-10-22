https://news.day.az/azerinews/1868781.html Sabahdan ixrac olunan bu məhsulların gömrük tarifi 20 dəfə artırılır Azərbaycandan ixrac olunan vint, bolt və qaykaların gömrük tarifi 20 dəfə artırılacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədovun sentyabrın 22-də imzaladığı müvafiq qərar oktyabrın 23-də qüvvəyə minib.
Sabahdan ixrac olunan bu məhsulların gömrük tarifi 20 dəfə artırılır
Azərbaycandan ixrac olunan vint, bolt və qaykaların gömrük tarifi 20 dəfə artırılacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədovun sentyabrın 22-də imzaladığı müvafiq qərar oktyabrın 23-də qüvvəyə minib.
Qərara əsasən, ölkədən ixrac olunan vint, bolt və qaykaların hər 1 000 kiloqramına görə gömrük tarifi 2029-cu ilin sonunadək 15 ABŞ dollarından 300 ABŞ dollarına qaldırılıb.
Tarif artımı 23.10.2026 - 31.12.2029-cu illər tarixini əhatə edəcək.
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