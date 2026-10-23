https://news.day.az/azerinews/1868915.html Payızda qeyri-adi istilər: İqlim dəyişikliyi hansı təhlükələri yaradır? Oktyabrın sonuna yaxın Azərbaycanda havanın yaz fəslini xatırlatması diqqət çəkir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, 2026-cı ilin sentyabrında orta temperatur 24 dərəcə olub ki, bu da iqlim normasından 2 dərəcə yüksəkdir.

Payızda qeyri-adi istilər: İqlim dəyişikliyi hansı təhlükələri yaradır?

Azərbaycanca, 23 октября 2026 02:15 (UTC +04:00) 158
Payızda qeyri-adi istilər:

Oktyabrın sonuna yaxın Azərbaycanda havanın yaz fəslini xatırlatması diqqət çəkir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, 2026-cı ilin sentyabrında orta temperatur 24 dərəcə olub ki, bu da iqlim normasından 2 dərəcə yüksəkdir. Mütəxəssislər mövsümdənkənar istiləri atmosfer sirkulyasiyası və qlobal iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirirlər.

Day.Az xəbər verir ki, qeyri-adi isti hava bitkilərin inkişaf ritmini poza, ağacların vaxtından əvvəl çiçəkləməsinə və sonradan şaxta düşdükdə məhsulun zədələnməsinə səbəb ola bilər. Temperaturun yüksəlməsi allergiya əlamətlərini gücləndirə, ürək-damar və tənəffüs xəstəlikləri olan insanlar üçün əlavə risklər yarada bilər. Uzunmüddətli istilər və buxarlanmanın artması isə xüsusilə kənd təsərrüfatında su qıtlığı təhlükəsini artırır.

Alimlər payız fəslinin yox olacağını proqnozlaşdırmasalar da, iqlim dəyişikliyinin mövsümlərin temperatur xüsusiyyətlərini dəyişə biləcəyini bildirirlər. Azərbaycanda su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması, yaşıllıqların qorunması və kənd təsərrüfatının iqlim risklərinə uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. İsti günlər xoş təsir bağışlasa da, temperaturun kəskin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələri gələcək üçün ciddi çağırış olaraq qalır.

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