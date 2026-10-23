https://news.day.az/azerinews/1869060.html Qazaxıstan uçot dərəcəsi ilə bağlı vacib qərar verdi Qazaxıstanın Milli Bankı əsas uçot dərəcəsini illik 16,25 faizdən 15,75 faizə endirmək qərarına gəlib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə tənzimləyici qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qazaxıstan uçot dərəcəsi ilə bağlı vacib qərar verdi
Qazaxıstanın Milli Bankı əsas uçot dərəcəsini illik 16,25 faizdən 15,75 faizə endirmək qərarına gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə tənzimləyici qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qazaxıstan Respublikası Milli Bankının Pul-Kredit Siyasəti Komitəsi əsas uçot dərəcəsinin illik 15,75 faiz, müsbət və mənfi 1 faiz bəndi diapazonunda müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib", - məlumatda bildirilib.
Xatırladaq ki, sentyabrın 4-də Milli Bank əsas uçot dərəcəsini illik 16,75 faizdən 16,25 faizə endirmək barədə qərar qəbul etmişdi.
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