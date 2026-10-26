https://news.day.az/azerinews/1869652.html Oktay Saral Türkiyə Prezidentinin Baş müşaviri vəzifəsindən istefa verməsi barədə açıqlama yayıb Oktay Saral Türkiyə Prezidentinin Baş müşaviri vəzifəsindən istefa verməsi barədə açıqlama yayıb Day.Az bu barədə Trend-ə istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Oktay Saral Türkiyə Prezidentinin Baş müşaviri vəzifəsindən istefa verməsi barədə açıqlama yayıb
Oktay Saral Türkiyə Prezidentinin Baş müşaviri vəzifəsindən istefa verməsi barədə açıqlama yayıb
Day.Az bu barədə Trend-ə istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
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