https://news.day.az/azerinews/1869685.html Millimizdən dünya çempionatında növbəti qələbə Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu komanda İsrail yığması ilə qarşılaşıb. Görüş Azərbaycan millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Millimizdən dünya çempionatında növbəti qələbə
Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu komanda İsrail yığması ilə qarşılaşıb. Görüş Azərbaycan millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, yığmamız turnirdə bundan əvvəl Timor-Leste seçməsini 6:0, Andorra komandasını isə 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Millimiz Avstraliyaya 1:3 hesabı ilə uduzub.
Yığma son görüşdə Haiti seçməsi ilə qarşılaşacaq. Oyun saat 18:15-də başlayacaq.
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