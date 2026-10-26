https://news.day.az/azerinews/1869825.html Daha bir kütləvi dava - VİDEO Bakıda kütləvi dava baş verib. Day.Az Azxeber-ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində yerləşən "Təbrik" şadlıq sarayının qarşısında olub. Görüntülərdə davanın iki qrup gənc arasında baş verdiyi əks olunub.
Daha bir kütləvi dava - VİDEO
Bakıda kütləvi dava baş verib.
Day.Az Azxeber-ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində yerləşən "Təbrik" şadlıq sarayının qarşısında olub.
Görüntülərdə davanın iki qrup gənc arasında baş verdiyi əks olunub.
Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə paytaxtda kafelərin birində qətllə nəticələnən kütləvi dava baş vermişdi.
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