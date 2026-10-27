Milli Məclisdə 12 məsələnin müzakirəsinə başlanılıb
Oktyabrın 27-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə aşağıdakı 12 məsələ daxil edilib:
1. Əmək Məcəlləsində və "Aviasiya haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü oxunuş).
2. "Texniki tənzimləmə haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü oxunuş).
3. "İcra haqqında" və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü oxunuş).
4. "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş).
5. "Banklar haqqında" və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş).
6. "Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş).
7. "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" və "Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş).
8. Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (ikinci oxunuş).
9. Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş).
10. Mülki Prosessual Məcəlləsində və İnzibati Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş).
11. "Telekommunikasiya haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş).
12. Mülki Məcəllədə və "Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş).
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