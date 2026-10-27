Büdcədən polisə ayrılan vəsait azaldıla bilər
Azərbaycanın məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq sahələrinə 2027-ci ildə 3 milyard 438,6 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in arasdırmasına görə, bu, 2026-cı il üçün təsdiqlənmiş 3 milyard 343,6 milyon manatla müqayisədə 95 milyon manat və ya təxminən 2,8 faiz çoxdur.
Milli Məclisin rəsmi saytında dərc olunmuş 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq sahələri üzrə xərclər məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə fəaliyyəti, prokurorluq, məhkəmə qərarlarının icrası, hüquqi yardım və bu sahələrə aid digər fəaliyyətlər istiqamətləri üzrə bölüşdürülüb.
Məhkəmə hakimiyyəti üzrə 2027-ci ildə 180,8 milyon manat vəsait ayrılması planlaşdırılır. Bu, 2026-cı ildə nəzərdə tutulan 153,9 milyon manatla müqayisədə 26,9 milyon manat və ya təxminən 17,5 faiz çoxdur.
Hüquq-mühafizə fəaliyyəti üzrə xərclərin 2027-ci ildə 2 milyard 416,3 milyon manat olması nəzərdə tutulur. 2026-cı ildə bu istiqamətə 2 milyard 429 milyon manat ayrıldığından vəsait 12,7 milyon manat və ya təxminən 0,5 faiz azaldılır.
Prokurorluq orqanları üzrə xərclərin 2027-ci ildə 131,3 milyon manata çatdırılması planlaşdırılır. 2026-cı ildə bu məqsədlə 127,6 milyon manat nəzərdə tutulduğundan artım 3,7 milyon manat və ya təxminən 2,9 faiz təşkil edir.
Məhkəmə qərarlarının icrası üzrə 2027-ci ildə də 10 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu istiqamət üzrə xərclər 2026-cı illə müqayisədə dəyişməz qalır.
Hüquqi yardım üzrə xərclərin 2027-ci ildə 10,1 milyon manat olması proqnozlaşdırılır. 2026-cı ildə bu istiqamətə ayrılmış 9,1 milyon manatla müqayisədə artım təxminən 1 milyon manat və ya 11,1 faizdir.
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər üzrə 2027-ci ildə 690,1 milyon manat vəsait ayrılması planlaşdırılır. Bu, 2026-cı ildə nəzərdə tutulan 614 milyon manatla müqayisədə 76,1 milyon manat və ya təxminən 12,4 faiz çoxdur.
Beləliklə, 2027-ci ildə bu sahələr üzrə ümumi xərclərin artması nəzərdə tutulur. Ən böyük məbləğ hüquq-mühafizə fəaliyyətinə ayrılacaq. Müqayisə edilən istiqamətlər arasında hüquq-mühafizə fəaliyyəti üzrə xərclər azalacaq, məhkəmə qərarlarının icrası üzrə xərclər isə əvvəlki ilin səviyyəsində qalacaq.
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