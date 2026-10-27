https://news.day.az/azerinews/1869996.html Tanınmış din xadimi xəstəxanaya aparıldı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurasının üzvü Hacı Surxay Məmmədlinin səhhətində problem yaranıb. Day.Az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, müğənni İzzət Bağırov Hacı Surxay Məmmədliyə baş çəkib. O, din xadimin Abşeron Sağlamlıq Mərkəzində müalicə aldığını bildirib.
Tanınmış din xadimi xəstəxanaya aparıldı
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurasının üzvü Hacı Surxay Məmmədlinin səhhətində problem yaranıb.
Day.Az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, müğənni İzzət Bağırov Hacı Surxay Məmmədliyə baş çəkib.
O, din xadimin Abşeron Sağlamlıq Mərkəzində müalicə aldığını bildirib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре