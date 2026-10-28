Soyuducuya tualet kağızı qoymağın səbəbi açıqlandı
Tualet kağızı yalnız məişətdə deyil, soyuducuda da əlavə vasitə kimi istifadə edilə bilər. Bu üsulun məqsədi artıq nəmi hopdurmaq və xoşagəlməz qoxuları azaltmaqdır. Lakin onun qoxuları aradan qaldırmaqda effektivliyi elmi cəhətdən təsdiqlənməyib.
Day.Az xəbər verir ki, bu üsulu sınamaq istəyənlərə yalnız yeni və təmiz rulondan istifadə etmək, onu qida məhsullarına, xüsusilə çiy ətə və balığa toxunmayacaq şəkildə yerləşdirmək tövsiyə olunur. Kağız nəmləndikdə, çirkləndikdə və ya yad qoxu hopdurduqda dərhal dəyişdirilməlidir.
Soyuducudakı xoşagəlməz qoxuları aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə xarab olmuş məhsulları təmizləmək və soyuducunu yumaq lazımdır. Qoxuların udulması üçün qida məhsulları ilə təmas etməyən açıq qabda soda saxlamaq da alternativ üsuldur.
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