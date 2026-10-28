https://news.day.az/azerinews/1870235.html 7-ci sinif şagirdi məktəbin pəncərəsindən yıxılaraq ölüb Oktyabrın 28-də Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən 225 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdinin məktəbin 4-cü mərtəbəsindən yıxılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, şagird aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
7-ci sinif şagirdi məktəbin pəncərəsindən yıxılaraq ölüb
Oktyabrın 28-də Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən 225 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdinin məktəbin 4-cü mərtəbəsindən yıxılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, şagird aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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