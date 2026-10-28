https://news.day.az/azerinews/1870314.html Ünvanlı sosial yardımlar bu qədər artacaq - Gələn ildən Ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləğı artırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının artırılması ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləğınin artmasına da səbəb olacaq. Belə ki, gələn ilin büdcə zərfində yaşayış minimumunun və ehtiyac meyarının 314 manata çatdırılması nəzərdə tutulur.
Ünvanlı sosial yardımlar bu qədər artacaq - Gələn ildən
Ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləğı artırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının artırılması ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləğınin artmasına da səbəb olacaq.
Belə ki, gələn ilin büdcə zərfində yaşayış minimumunun və ehtiyac meyarının 314 manata çatdırılması nəzərdə tutulur.
Hazırda hər iki göstərici 300 manat təşkil edir. Beləliklə, nəzərdə tutulan dəyişiklikdən sonra bu göstəricilər 14 manat artacaq. Bu o deməkdir ki, hər bir şəxs üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın məbləği də 14 manat artacaq.
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