https://news.day.az/azerinews/1870345.html Bu ölkə Ukraynaya 1,2 milyard avro yardım ayıracaq Niderland Ukraynaya üç il ərzində 1,2 milyard avro dəyərində hərbi olmayan yardım ayıracaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb. 2027-ci ildə Kiyevə 380 milyon avro, 2028 və 2029-cu illərdə isə hər il təxminən 410 milyon avro ayrılacaq.
Bu ölkə Ukraynaya 1,2 milyard avro yardım ayıracaq
Niderland Ukraynaya üç il ərzində 1,2 milyard avro dəyərində hərbi olmayan yardım ayıracaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
2027-ci ildə Kiyevə 380 milyon avro, 2028 və 2029-cu illərdə isə hər il təxminən 410 milyon avro ayrılacaq. Vəsaitlər enerji infrastrukturunun bərpasına, sənayenin dəstəklənməsinə və investisiya layihələrinə yönəldiləcək.
Qərar Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Niderlanda səfəri fonunda açıqlanıb.
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