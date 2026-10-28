https://news.day.az/azerinews/1870349.html İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib İpoteka kreditlərindən mənzilə ehtiyacı olan daha çox vətəndaşın faydalanması, iş proseslərinin daha da şəffaflaşdırılması, eləcə də sui-istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədilə ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarına dəyişiklik edilib. Bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan məlumat verilib.

İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib

Azərbaycanca, 28 октября 2026 18:20 (UTC +04:00) 114
İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib

İpoteka kreditlərindən mənzilə ehtiyacı olan daha çox vətəndaşın faydalanması, iş proseslərinin daha da şəffaflaşdırılması, eləcə də sui-istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədilə ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarına dəyişiklik edilib.

Bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, dəyişikliyə əsasən, yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə vermə mexanizmi çərçivəsində Fondla bağlanmış qüvvədə olan kirayə müqaviləsi üzrə kirayəçi olmayan şəxs əsas borcalan qismində ipoteka kreditindən faydalana bilər:

 

"Bununla yanaşı, ipoteka kreditlərinə müraciət zamanı Fondun təşəbbüsü ilə SİMA rəqəmsal imzanın üztanıma texnologiyası tətbiq ediləcək. Yeni həll sayəsində vətəndaşlar müraciətlərini "SİMA İmza"nın biometrik identifikasiya funksionallığı ilə təsdiqləyə biləcəklər. Bu yanaşma, prosesin təhlükəsizliyinin və şəffaflığının təmin olunmasına, ipoteka kreditlərinə müraciət zamanı yarana biləcək sui-istifadə hallarının, prosesə kənar müdaxilə riskinin, xüsusi proqram təminatlarından istifadə edilməsinin qarşısının alınmasına imkan verəcək. Müraciətə dair təlimat MyGov portalında müvafiq bölmədə yerləşdirilib".

"İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (Fond) 2006-cı ildən etibarən ölkədə uzunmüddətli ipoteka kreditləşməsinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası"na uyğun olaraq, Fond 2026-cı il ərzində də əhalinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirib. İndiyədək Fondun vəsaiti hesabına müvəkkil banklar tərəfindən 4 milyard 185 milyon manat məbləğində 61 minə yaxın ipoteka krediti verilib. Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditlərindən faydalananların 67 faizini gənclər və gənc ailələr təşkil edib.

Qeyd olunan dəyişiklik və yeniliklərlə bağlı vətəndaşların əlavə sualları yarandığı halda, Fondun 1549 Çağrı Mərkəzinə müraciət edə bilərlər", - deyə məlumatda bildirilib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#İPOTEKA VƏ KREDİT ZƏMANƏT FONDU
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Перечислены запрещенные настройки Windows 18:33 (UTC+04), Наука и технологии 149
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 41
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 18:20 (UTC+04), Экономика 250
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 18:11 (UTC+04), Общество 277
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 18:04 (UTC+04), Политика 308
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 17:58 (UTC+04), В мире 346
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 17:53 (UTC+04), Спорт 328
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 17:49 (UTC+04), Политика 392
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 17:47 (UTC+04), Политика 351
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 17:44 (UTC+04), Общество 332
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 17:40 (UTC+04), Общество 351
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 17:37 (UTC+04), Культура 332
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 17:33 (UTC+04), Общество 376
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 17:28 (UTC+04), Культура 377
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 17:20 (UTC+04), Политика 432
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 17:17 (UTC+04), Общество 457
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 17:15 (UTC+04), Политика 5 438
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 368
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 17:06 (UTC+04), Экономика 412
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 17:00 (UTC+04), В мире 422
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 389
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 16:56 (UTC+04), Политика 410
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 16:48 (UTC+04), Общество 481
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 16:37 (UTC+04), В мире 5 447
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 415
Физики предложили новое состояние материи 16:29 (UTC+04), Это интересно 410
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 16:25 (UTC+04), Общество 427
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 425
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 16:17 (UTC+04), Политика 517
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 464
Рассекречен дешевый iPhone 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 438
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 16:06 (UTC+04), Политика 447
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 16:00 (UTC+04), Общество 474
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 15:49 (UTC+04), Спорт 427
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 15:42 (UTC+04), В мире 526
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 15:35 (UTC+04), Экономика 486
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 15:26 (UTC+04), Экономика 5 884
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 15:24 (UTC+04), Общество 812
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 15:20 (UTC+04), Общество 529
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 15:13 (UTC+04), В мире 752
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 485
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 14:58 (UTC+04), Культура 495
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 14:45 (UTC+04), Политика 2 746
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 14:42 (UTC+04), Туризм 428
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 501
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 565
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 603
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 523
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 453
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 624
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 520
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 496
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 460
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 570
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 483
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 585
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 627
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 511
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 564
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 666
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 527
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 6 985
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 468
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 555
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 559
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 535
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 541
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 636
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 538
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 559
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 596
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 537
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 479
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 544
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 537
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 563
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 532
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 567
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 463
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 695
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 046
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 537
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 713
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 547
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 510
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 627
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 149
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 499
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 170
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 604
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 540
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 546
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 572
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 564
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 548
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 545
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 426
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 512
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 552
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 679
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 629
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 6 025
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 579
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 621
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 736
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 616
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 516
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 510
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 615
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 604
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 645
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 757
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 722
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 760
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 580
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 737
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 352
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 737
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 795
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 732
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 641
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 631
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 935
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 217
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 673
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 844
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 804
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 021
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 866
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 1 319
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 892
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 875
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 934
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 707
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 935
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 386
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 975
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 847
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 915
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 887
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 046
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 894
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 590
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 753
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 741
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 905
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 139
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 930
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 739
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 228
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 058
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 987
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 074
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 517
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 975
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 746
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 146
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 973
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 769
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 929
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 925
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 960
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 679
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 558
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 879
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 891
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 894
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 856
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 663
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 654
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 885
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 641
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 645
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 609
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 857
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 893
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 887
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 655
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 816
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 116
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 712
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 870
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 653
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 658
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 912
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 620
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 756
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 371
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 786
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 926
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 924
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 885
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 915
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 104
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 938
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 670
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 881
Еще новости