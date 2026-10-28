Azərbaycan banklarının xarici aktivləri 23%-ə yaxın artıb
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 2026-cı il oktyabrın 1-nə 32 milyard 784,8 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) pul icmalında bildirilib.
AMB-nin məlumatına əsasən, bankların xalis xarici aktivləri sentyabr ayı ərzində 322,6 milyon manat və ya 1 faizə yaxın artıb. 2025-ci il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə isə göstərici 6 milyard 33,9 milyon manat və ya 22,6 faiz yüksəlib.
Beləliklə, bir il ərzində Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivlərində əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. 2025-ci ilin sentyabr ayının sonunda bankların xalis xarici aktivləri 26 milyard 750,9 milyon manat təşkil edirdisə, 2026-cı ilin sentyabr ayının sonunda bu göstərici 32 milyard 784,8 milyon manata çatıb.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri isə 23 milyard 223,3 milyon manat olub. Xalis daxili aktivlər sentyabr ayında 707,6 milyon manat və ya 3,1 faiz artıb. İllik müqayisədə isə bu göstərici 1 milyard 988,5 milyon manat və ya 9,4 faiz yüksəlib.
Beləliklə, oktyabrın 1-nə bank sektorunun xalis xarici aktivləri xalis daxili aktivləri 9 milyard 561,5 milyon manat üstələyib. Başqa sözlə, bankların xalis xarici aktivlərinin həcmi xalis daxili aktivlərdən təxminən 1,4 dəfə çox olub.
Pul icmalının məlumatlarına əsasən, bankların xalis xarici aktivlərinin artımı həm aylıq, həm də illik ifadədə xalis daxili aktivlərin artım tempini üstələyib. Xüsusilə illik müqayisədə xalis xarici aktivlər üzrə 22,6 faizlik artım qeydə alındığı halda, xalis daxili aktivlər 9,4 faiz artıb.
Məlumatlara görə, 2026-cı ilin əvvəlindən də bankların xalis xarici aktivlərində artım müşahidə olunub. İlin əvvəlində, yanvarın sonunda bu göstərici 26 milyard 647,6 milyon manat təşkil etdiyi halda, sentyabrın sonunda 32 milyard 784,8 milyon manata yüksəlib. Bu isə ilin əvvəlindən 6 milyard 137,2 milyon manat və ya təxminən 23 faiz artım deməkdir.
Eyni dövrdə xalis daxili aktivlər də artıb. Belə ki, yanvarın sonunda 21 milyard 538,6 milyon manat təşkil edən xalis daxili aktivlərin həcmi sentyabrın sonunda 23 milyard 223,3 milyon manata çatıb.
Hesabat tarixinə Azərbaycanda ümumilikdə 21 bank fəaliyyət göstərib. Bank sektorunun cəmi aktivləri 63 milyard 622 milyon manat, cəmi öhdəlikləri 55 milyard 783 milyon manat, balans kapitalı isə 7 milyard 839 milyon manat təşkil edib.
Sentyabr ayında bank sektorunun cəmi aktivləri 1,8 faiz, cəmi öhdəlikləri 1,9 faiz, balans kapitalı isə 1,1 faiz artıb.
Qeyd edək ki, xalis xarici aktivlər bankların xarici aktivləri ilə xarici öhdəlikləri arasındakı fərqi ifadə edir. Bu göstəricinin artması bank sektorunun xarici aktivlərinin xarici öhdəliklərə nisbətən daha sürətlə artdığını göstərir.
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