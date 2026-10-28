https://news.day.az/azerinews/1870392.html Bakıda məktəbdə çəkiliş edən media nümayəndələri zorakılığa məruz qalıb, saxlanılanlar var - VİDEO Bu gün paytaxtın Yasamal rayonu 225 saylı məktəbdə çəkiliş edən media nümayəndələri fiziki zorakılığa məruz qalıb. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə ilə bağlı polis tərəfindən saxlanılanlar var. Araşdırma aparılır.
Bakıda məktəbdə çəkiliş edən media nümayəndələri zorakılığa məruz qalıb, saxlanılanlar var - VİDEO
Bu gün paytaxtın Yasamal rayonu 225 saylı məktəbdə çəkiliş edən media nümayəndələri fiziki zorakılığa məruz qalıb.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə ilə bağlı polis tərəfindən saxlanılanlar var. Araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, oktyabrın 28-də Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən 225 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdinin məktəbin 4-cü mərtəbəsindən yıxılması və aldığı xəsarətlərdən ölməsi faktı ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılması ilə bağlı məlumat yayılıb.
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