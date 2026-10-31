Kişilər və qadınlar üçün riskli yaş dövrləri açıqlanıb
Araşdırmalara görə, kişilərdə 40 yaşdan sonra ürək-damar xəstəliklərinin yaranma riski arta bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu dövrdə infarkt və digər ürək problemlərinin qarşısını almaq üçün xolesterin və arterial təzyiqə nəzarət etmək vacibdir.
Qadınlara isə 30 yaşdan sonra sağlamlıqlarına daha diqqətlə yanaşmaq tövsiyə olunur. Bununla belə, 30 yaşın qadınlar üçün infarkt və insult baxımından ən təhlükəli dövr olması elmi cəhətdən təsdiqlənməyib. Ürək-damar xəstəliklərinin riski əsasən yaş artdıqca, xüsusilə menopauzadan sonra yüksəlir.
Mütəxəssislər xəstəlik riskini azaltmaq üçün düzgün qidalanmağı, siqaretdən uzaq durmağı, fiziki aktivliyi artırmağı və müntəzəm tibbi müayinələrdən keçməyi məsləhət görürlər. İrsiyyət, stress, artıq çəki və zərərli vərdişlər də ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına təsir göstərir.
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