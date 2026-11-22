https://news.day.az/azerinews/1876220.html Aeroport yolunda ağır qəza: Avtomobillərə ciddi ziyan dəydi - VİDEO Bakının Sabunçu rayonu ərazisində - Aeroport yolunda qəza olub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində bir neçə avtomobilə ciddi ziyan dəyib, yolda nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb. Hadisə yerindən çəkilmiş kadrları təqdim edirik:
Aeroport yolunda ağır qəza: Avtomobillərə ciddi ziyan dəydi - VİDEO
Bakının Sabunçu rayonu ərazisində - Aeroport yolunda qəza olub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində bir neçə avtomobilə ciddi ziyan dəyib, yolda nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb.
Hadisə yerindən çəkilmiş kadrları təqdim edirik:
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