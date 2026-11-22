https://news.day.az/azerinews/1876250.html Astarada qəza nəticəsində 5 kəndin qaz təchizatı dayandırılıb Astara rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Ərçivan qəsəbəsindən keçən qaz xətti zədələnib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu səbəbdən rayonun beş kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Astarada qəza nəticəsində 5 kəndin qaz təchizatı dayandırılıb
Astara rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Ərçivan qəsəbəsindən keçən qaz xətti zədələnib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu səbəbdən rayonun beş kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Hadisə ilə əlaqədar səhər saatlarından etibarən Şuvi, Sərək, Vəzməş, Siyətük və Şuvaş kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb.
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