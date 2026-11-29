https://news.day.az/azerinews/1877977.html Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyində iki bürünc medal qazanıblar - FOTO Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə yeniyetmə taekvondoçular arasında keçirilən Avropa birinciliyində Azərbaycanın iki idmançısı bürünc medal qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyində iki bürünc medal qazanıblar - FOTO
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə yeniyetmə taekvondoçular arasında keçirilən Avropa birinciliyində Azərbaycanın iki idmançısı bürünc medal qazanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
Yarışda 29 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Əsma Abdullazadə və 65 kq-da çıxış edən Yusif Nağızadə fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəliblər.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре