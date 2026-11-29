Yunanıstanın Krit və Qavdos adalarına iki gündə 1200-dən çox miqrant çatıb
Yunanıstanın Krit və Qavdos adalarının sahillərinə iki gün ərzində 1200-dən çox miqrant çatıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, noyabrın 27-28-də Şimali Afrikadan qayıqlarla yola çıxan miqrantlar adaların sahillərinə yan alıblar.
Yunanıstan Sahil Mühafizəsinin məlumatına görə, hadisələr zamanı iki nəfərin meyiti aşkarlanıb. Ölüm səbəbləri müəyyənləşdirilir.
Bildirilib ki, bu ilin əvvəlindən Krit və ətraf adalara təxminən 23 min miqrant gəlib. Miqrant axını Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətini sərtləşdirdiyi bir dövrə təsadüf edir.
Yunanıstan sığınacaq almaqdan imtina edilmiş şəxslər üçün Afrika ölkələrində "qaytarılma mərkəzləri" yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyib. Bu təklif insan hüquqları təşkilatlarının tənqidinə səbəb olub.
Qeyd olunur ki, Aralıq dənizi marşrutu Avropaya qeyri-qanuni miqrasiya üçün ən təhlükəli istiqamətlərdən biri hesab edilir. Tənqidçilər belə mərkəzlərin sığınacaq axtaran şəxslərin hüquqlarının pozulması riskini artıracağını bildirirlər. Təşəbbüsün tərəfdarları isə bu addımın qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınmasına xidmət etdiyini vurğulayırlar.
Şimali Afrika sahillərinə yaxın yerləşən Krit və Qavdos adaları miqrantların Avropaya əsas giriş məntəqələrindən birinə çevrilib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir. Ölən şəxslərin kimliyi və hadisələrin digər təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb.
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