https://news.day.az/azerinews/1878032.html Moskvada Türkiyə səfirliyinin binasında yanğın olub Moskvanın mərkəzində, Xamovniki rayonundakı 7-ci Rostov döngəsində yerləşən Türkiyə səfirliyinin binasında yanğın baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Rusiya mətbuatında yayılan məlumata görə, yanğın diplomatik nümayəndəliyin ikinci mərtəbəsində, əməkdaşların yaşadığı mənzillərdən birində başlayıb.
Moskvada Türkiyə səfirliyinin binasında yanğın olub
Moskvanın mərkəzində, Xamovniki rayonundakı 7-ci Rostov döngəsində yerləşən Türkiyə səfirliyinin binasında yanğın baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Rusiya mətbuatında yayılan məlumata görə, yanğın diplomatik nümayəndəliyin ikinci mərtəbəsində, əməkdaşların yaşadığı mənzillərdən birində başlayıb. Otaqlardan birində mebel yanıb.
Yanğın operativ şəkildə söndürülüb, binadan 20 nəfər təxliyə olunub.
Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat verilməyib.
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