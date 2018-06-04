Светский раут Азербайджана в Санкт-Петербурге – дефиле Фахрии Халафовой, арт Эльшада Ахмедова - ФОТО - ВИДЕО

В "Эрмитаже" (официальный отель Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге) прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Вечер был организован Генеральным консульством Азербайджана в Санкт-Петербурге с участием представителей азербайджанской диаспоры и общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции и дипломатических миссий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный консул Султан Гасымов в своем выступлении отметил, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - АДР, в стране были учреждены прогрессивные для того времени государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Меры, осуществленные в области государственного строительства, создание Национальной армии Азербайджана, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

Был подчеркнут высокий уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, особое внимание к сфере культуры и искусства. Ведущий солист Мариинского театра Тимур Аскеров, лидирующий джазовый гитарист Санкт-Петербурга Гасан Багиров, лауреат международных конкурсов, солистка Международной академии музыки Елены Образцовой Эльнара Мамедова и лауреат международных конкурсов, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Регина Рустамова выразили благодарность за высокую оценку их деятельности в искусстве.

На вечере состоялась презентация коллекции известного дизайнера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафова под названием "Ladies of Azerbaijan", которая ранее была успешно представлена в Москве, Париже, Баку и других городах. Коллекция отражает самобытную восточную красоту азербайджанских женщин. Венцом коллекции является наряд, символизирующий цвета Государственного флага Азербайджана (смотреть видео). Эрмитаж символичен для Фахрии Халафовой. Как известно, в декабре 2017 года прошло подписание соглашения между директором Государственного Эрмитажа, академиком Российской Академии наук Михаилом Пиотровским и заслуженным деятелем искусств Азербайджана, доцентом кафедры моделирования АГУКИ Фахрией Халафовой. Впервые работы дизайнера из Азербайджана были представлены в отеле "Эрмитаж", на открытии Галереи костюма Эрмитажа, а затем вошли в фонд музея.

Гостям была также представлена коллекция национальных платьев Кенуль Велибейли. Особый интерес вызвала экспозиция выпускника Санкт-Петербургского Института живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е. Репина, художника Эльшада Ахмедова. Художник представил цикл картин, посвященных Азербайджану, его традициям и культуре. Эльшад Ахмедов разработал специально к 100-летию АДР сюжеты, не только отражающие богатство и многообразие восточных ремесел, но и самобытность азербайджанского народа. Среди работ "Кузнец", "У источника", "Мастерицы восточных ковров", "Молодость. Начало семейного пути" и другие.

Мероприятие широко освещалось российскими СМИ.

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