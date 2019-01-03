Минск мог бы открыть многие двери для азербайджанских вокалистов - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

В Минске на сцене Большого Театра Беларуси прошел грандиозный культурный марафон - V Минский Международный Рождественский конкурс вокалистов и IX Минский Международный Рождественский Оперный форум. В качестве критика белорусская сторона официально пригласила известного азербайджанского музыковеда и публициста, доктора искусствоведения, профессора Азербайджанской Национальной Консерватории Улькяр Алиеву, которая поделилась с Day.Az своими впечатлениями о прошедшем конкурсе и форуме.

Минский конкурс очень отличается от других подобных музыкальных форумов. Прежде всего, своим организационным масштабом и репертуарным разнообразием. К примеру, V Минский Международный Рождественский конкурс вокалистов, несмотря на свою молодость, уже стал интересным и узнаваемым мероприятием, занявшим свою нишу в календаре вокальных конкурсных мероприятий, свидетельством чему стало количество конкурсантов (свыше 300 заявок на участие и 170 конкурсантов) не только постсоветского и европейского пространства, но и Азии (Китай, Монголия, Республика Корея, Южная Корея), из-за океана (Канада, США, Венесуэлы).

Хотелось особо подчеркнуть великолепную организацию конкурса. Четкая организация работы в такие напряженные для театра дни, когда надо думать не только о самом конкурсе, но и о так называемых технических моментах: создать наиболее комфортные условия для расселения участников, жюри и приглашенных специалистов, подготовить яркие буклеты, в которых была бы информация о каждом участнике конкурса и члене жюри, а также удивительно оперативно реагировать, в плане обновления материалов, об итогах каждого тура и моментально готовить список предстоящих репетиций конкурсантов и их программы на официальном сайте театра - вызывает большое уважение и искреннее восхищение. И не могу отметить замечательное новшество Минского конкурса - все туры проводились в режиме on-line на канале youtube и каждый желающий мог послушать конкурсантов, находясь в любой точке мира.

К сожалению, на сей раз в конкурсе не приняли участие азербайджанские вокалисты. Правда, ректор Азербайджанской Национальной Консерватории Сиявуш Керими очень заинтересовался информацией о Минском форуме и высказался, что нужно посылать студентов на Минский конкурс, даже не ради победы, а чтобы они почувствовали интерес к академическому вокалу. И я на это очень надеюсь. Тем более, что минский конкурс имеет практическую направленность - в жюри входят руководители оперных театров, представители творческих агентств и фестивалей. То есть для молодых вокалистов конкурс в Минске - своего рода стартовая площадка перед большой сценой, возможность показать, раскрыть свой потенциал, получить приглашение к творческому сотрудничеству непосредственно от своего будущего работодателя. К примеру, в этом году белорусскому бас-баритону Андрею Селютину предложили стажировку в Молодежной программе Большого театра России, а баритону из США Эмметт О'Хэнлон - прослушивание в Немецкой опере на Рейне (г. Дюссельдорф). В связи этим минский конкурс - это, несомненно, уникальный шанс для наших молодых певцов.

Программа IX Минского оперного форума была не просто примечательной, а просто великолепной. Настоящим рождественским подарком форума стало выступление мировой оперной примы Ольги Перетятько в формате сольного концертного исполнения под сопровождение оркестра Большого театра Беларуси. В рамках форума были представлены сразу четыре премьерных спектакля белорусского театра - опера-buffa "Дон Паскуале" Г.Доницетти в постановке М.Панджавидзе, "Богема" Дж.Пуччини в постановке известного российского режиссера А.Тителя, роскошная постановка "Саломеи" Р.Штрауса в постановке М.Панджавидзе. Также была представлена обновленная редакция "Тоски" Дж.Пуччини.

Следует отметить, что для участия в спектаклях, наряду с ведущими белорусскими исполнителями были приглашены ведущие солисты и музыканты зарубежных оперных театров - российские исполнители Ахмед Агади и Дмитрий Пьянов, сербское сопрано Драгана Радакович, казахский тенор Медет Чотабаев.

Должна сказать, что азербайджанское академическое музыкальное искусство достаточно хорошо известно за рубежом. Благодаря взаимовыгодному соглашению между ведущими театрами двух стран - Большого театра Беларуси и Азербайджанского Государственного Академического Тетра оперы и балета зрители двух стран могут приобщиться к исполнительскому искусству ведущих солистов оперной и балетной труппы театров, дирижеров.

Такие форумы, это еще и место встречи специалистов, возможность обменяться мнениями, новостями. Мне было очень приятно слышать много приятных слов о Баку от художественного руководителя молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрия Вдовина, координатора молодежной программы Варшавской национальной оперы Беаты Клатка, известного российско-израильского радиожурналиста, обозревателя по вопросам культуры и искусства Йосси Тавора, которые были приглашены для участия в работе прошедшего VII Международного конкурса вокалистов имени Бюль-Бюля.

Следует отметить, что директор Софийского театра оперы и балета академик Пламен Карталов сообщил очень приятную для нас новость - осенью на сцене болгарского театра планируется премьера балета "1001 ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. В качестве балетмейстера-постановщика с болгарской стороны приглашен всемирно известный хореограф, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев. П.Карталов пригласил меня на премьеру балетного спектакля, который, безусловно, станет знаковым событием в культурном пространстве двух стран.

Это уже шестой мой приезд в Беларусь, и, признаюсь, каждый раз я по-новому открываю эту страну. В силу профессии мне приходится бывать в разных странах, но нигде у меня нет стольких друзей, как в Беларуси, и с каждым годом круг моих белорусских друзей увеличивается. Я не устаю повторять, что для меня сами понятия - Беларусь, белорусский народ и, конечно же, Большой театр Беларуси, стали уже родными. Радостные события, происходящие в Беларуси, - это и моя радость, ее боль - это моя боль. Удивительно радушный, гостеприимный и доброжелательный народ!

И в этот приезд, на протяжении всего фестиваля, я чувствовала к себе теплое дружеское отношение со стороны своих белорусских коллег - всего руководства, административного и творческого коллектива театра. И, пользуясь случаем, я бы хотела еще раз выразить свою искреннюю благодарность всему замечательному коллективу Большого театра Беларуси.

Гюлер Шамсиева